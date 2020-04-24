Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 24 апреля (ВИДЕО)

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До настоящего времени в Молдове сделали 13691 тест на обнаружение коронавируса. 2926 из них оказались положительными. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения.

139 случаев были “завезены” в страну, остальные местные. 214 человек находятся в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 546 пациентов среднее, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Вчера были выписаны 94 человека, а общее число вылечившихся жителей Молдовы составляет 755.

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