Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 23 апреля (ВИДЕО)

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 23 апреля (ВИДЕО)

По состоянию на утро 23 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове осталось прежним: 2778. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

15 человек подключены к аппаратам ИВЛ: 8 в Больнице скорой помощи и 7 в РКБ. В тяжелом состоянии остаются 218 человек, в среднем – 535, остальные – в удовлетворительном.

В числе госпитализированных 11 беременных. Ранее были вылечены 27 будущих мам.

Также вчера выписали 101 пациента. Общее число граждан, вылечившихся от коронавируса, составляет на данный момент 661.

 

 

 

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