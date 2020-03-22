Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 22 марта (ВИДЕО)

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Число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове пока остается прежним: 80. 44 случая – “местные”, то есть, были переданы внутри страны от человеку к человеку, остальные были завезены.

Больше всего случаев – 33 – в Кишиневе. 15 – в Хынчештах, по 5 – в Яловенах и в Штефан-Водэ, 4 – в Сороке, по 3 – в Каушанах и Сынжерей, по 2 – в Новых Аненах, Кантемире и Приднестровье, по одному – в Басарабяске, Кагуле, Калараше, Флорештах, Леова и Оргееве. Из заболевших 44 – женщины, 36 – мужчины.

В больнице имени Тома Чорбэ на данный момент остаются 67 человек с коронавирусом. Состояние 6 – тяжелое, 4 – удовлетворительное, 55 – среднее. В детской инфекционной больнице лежат 8 детей. Их состояние оценивается как среднее. В РКБ 2 человека: 1 – в среднем, 1 – в тяжелом состоянии.

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