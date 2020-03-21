Коронавирус в Молдове. Ситуация на утро 21 марта

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По состоянию на утро 21 марта число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове осталось прежним – 66. 27 из них – в Кишиневе, 15 – в Хынчештах, 4 – в Сороке, по 3 – в Яловенах, в Сынжерей и в Штефан-Водэ, по 2 – в Новых Аненах, Кантемире и Кэушанах, по одному – в Леова, Флорештах, Кэлэраше, Кагуле и Басарабяске.

Из общего числа случаев 31 “завезены”: из Италии, Великобритании, Франции, Чехии, Швейцарии, Украины и Российской Федерации. 35 случаев – местные, то есть, вирус был передан от человека к человеку.

В больнице имени Тома Чорбэ с подтвержденным диагнозом остаются 58 человек. 7 из них в тяжелом состоянии, 4 – в удовлетворительном, 47 – в среднем. В детской инфекционной больнице лежат 4 человека, их состояние оценивается как среднее. В РКБ 2 человека с коронавирусом: один в тяжелом состоянии, один – в удовлетворительном.

Учитывая то, что наступили выходные, министр призвала граждан по возможности не выходить из дома за исключением случаев крайней необходимости.

– Очень важно удержать ситуацию под контролем, проявить ответственность и защитить себя и тех, кто рядом. Оставайтесь дома! – сказала она.

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