Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 21 апреля (ВИДЕО)

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 21 апреля (ВИДЕО)

По состоянию на утро 21 апреля число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Молдове осталось прежним: 2548. Всего до сегодняшнего дня были взяты 11962 анализа на обнаружение COVID-19. Информацию на брифинге для прессы представила министр здравоохранения. 

132 случая были “завезены” в страну, остальные местные. Из общего числа пациентов 195 находятся в тяжелом состоянии, 504 – в среднем, остальные – в удовлетворительном. 10 человек подключены к аппаратам ИВЛ: 5 в РКБ, 5 в Больнице скорой помощи.

Выздоровели и были выписаны 505 человек. Число летальных исходов составляет 70.

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