Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 20 апреля (ВИДЕО)

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По состоянию на утро 20 апреля число подтвержденных лабораторно случаев коронавируса в Молдове составляет 2472. Всего до сегодняшнего дня были взяты 11763 анализа. Информацию на брифинге для прессы представила министр здравоохранения.

132 случая были “завезены” в страну, остальные местные.

212 человек находятся в тяжелом состоянии, 558 в среднем, остальные в удовлетворительном. 14 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Вылечились 478 человек, включая 21 выписанных вчера.

За последние сутки в “скорую” поступило 1693 вызовов. В их числе были и пациенты с подозрением на коронавирус, их доставили в медицинские учреждения.

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