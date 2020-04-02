Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 2 апреля (ВИДЕО)

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По состоянию на утро 2 апреля в Молдове подтверждено 423 случая коронавируса. Больше всего их в Кишиневе – 170.

Далее следуют: Штефан-Водэ (50), Сороки (41), Хынчешты (27), Кагул (20), Яловены (18), Сынжерей (10), Каушаны (8), Новые Анены (7), Оргеев (6). В Рышканах и Бельцах по 5 случаев, в Тараклии 4, в Ниспоренах и Бричанах по 3 случая, в Кантемире, Флорештах, Страшенах, Чимишлии по 2 случая, в Басарабяске, Калараше, Дубоссарах, Леова, Фалештах, Вулканештах и Теленештах по одному случаю. В Приднестровье – 31 случай.

75 случаев были “завезены”, остальные граждане заразились уже внутри страны.

В больнице имени Тома Чорбэ в настоящее время в тяжелом состоянии остаются 39 пациентов, в среднем – 57. В детской инфекционной больнице нет пациентов в тяжелом состоянии, а в среднем – 33. Остальные – в удовлетворительном. В РКБ в тяжелом состоянии 12 человек, в среднем трое. В больнице при Минздраве в среднем состоянии 34 человека, пациентов в тяжелом состоянии нет. В больнице Бельц в среднем состоянии 14 человек, в Каушанах – 9. В больнице Архангела Михаила в тяжелом состоянии 8 человек, в среднем состоянии – 21. В роддоме №2 состояние пациентов удовлетворительное. В Больнице скорой помощи 6 человек в тяжелом состоянии и 1 в среднем. Все остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

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