Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 18 апреля (ВИДЕО)

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 18 апреля (ВИДЕО)

По состоянию на утро 18 апреля число подтвержденных лабораторно случаев коронавируса в Молдове осталось прежним: 2129. Всего было обработано 10397 тестов. Информацию на брифинге для прессы представила Виорика Думбрэвяну. 

В тяжелом состоянии остаются 200 человек, в среднем – 523, а остальные чувствуют себя удовлетворительно. 10 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ: 5 в РКБ и 5 в Больнице скорой помощи.

На протяжении вчерашнего дня были выписаны еще 115 человек. На сегодняшний день это рекорд в Молдове. Общая цифра вылечившихся – 391.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md