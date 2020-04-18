Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 18 апреля (ВИДЕО)

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По состоянию на утро 18 апреля число подтвержденных лабораторно случаев коронавируса в Молдове осталось прежним: 2129. Всего было обработано 10397 тестов. Информацию на брифинге для прессы представила Виорика Думбрэвяну.

В тяжелом состоянии остаются 200 человек, в среднем – 523, а остальные чувствуют себя удовлетворительно. 10 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ: 5 в РКБ и 5 в Больнице скорой помощи.

На протяжении вчерашнего дня были выписаны еще 115 человек. На сегодняшний день это рекорд в Молдове. Общая цифра вылечившихся – 391.

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