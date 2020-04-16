Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 16 апреля (ВИДЕО)

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На утро 16 апреля число подтвержденных лабораторно случаев коронавируса в Молдове осталось прежним – 1914. Еще 135 пациентам диагноз был поставлен на основании свойственных COVID-19 симптомов, но они также находятся в процессе тестирования. Всего до настоящего момента в РМ были взяты 9208 проб на коронавирус.

Об этом на брифинге для прессы этим утром сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Она подчеркнула, что из общего числа подтвержденных случаев 125 были завезены в страну, остальные – местные. 195 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 564 – в среднем, остальные – в удовлетворительном.

Вчера из медицинских учреждений были выписаны еще 64 человека. Таким образом, число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы достигло 235.

Общее число зарегистрированных до сегодняшнего дня летальных исходов – 46.

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