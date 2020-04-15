Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 15 апреля (ВИДЕО)

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Число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Молдове на утро 15 апреля осталось прежним: 1799. Всего до настоящего момента было сделано 8149 тестов.

135 человек лечатся на дому. 39198 человек находятся под наблюдением.

Что касается пациентов больниц, в тяжелом состоянии 183 человека, а в среднем – 547. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Вчера были выписаны еще 37 пациентов, а общее число вылечившихся граждан выросло до 171.

Число летальных исходов составляет 41.

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