Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 14 апреля (ВИДЕО)

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По состоянию на утро 14 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове осталось прежним: 1 712. Всего было проведено 8 149 тестов на обнаружение коронавируса. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Согласно статистическим данным, 123 случая из общего числа были “завезены” в страну, остальные – местные. В тяжелом состоянии находятся 188 пациентов, в среднем – 488, остальные в удовлетворительном. 17 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 8 из них находятся в Больнице скорой помощи, 9 – в РКБ.

Вчера, 13 апреля, в течение дня из больниц выписали 27 человек, они полностью были вылечены от коронавируса. Таким образом, общее число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы составляет 134.

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