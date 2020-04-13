Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 13 апреля (ВИДЕО)

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 13 апреля (ВИДЕО)

По состоянию на утро 13 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове осталось прежним: 1662. Всего до настоящего времени были обработаны 7786 тестов. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

121 случай из общего числа был “завезен” в страну, остальные – местные.

В тяжелом состоянии 168 пациентов, в среднем – 471, остальные в удовлетворительном.

107 человек были полностью вылечены от коронавируса. В то же время, к сожалению, от вызванных осложнений скончались 33 человека.

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