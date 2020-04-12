Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 12 апреля (ВИДЕО)

Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 12 апреля (ВИДЕО)

Число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове на утро 12 апреля остается прежним: 1560. Всего до настоящего момента в Молдове было проведено 7437 тестов на COVID-19.  

121 случай был завезен в страну из-за границы, остальные – местные. 165 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 429 – в среднем, остальные – в удовлетворительном.

Вчера из медучреждений были выписаны еще 19 пациентов. Общее число вылечившихся граждан составляет на данный момент 94.

Новых летальных исходов не зарегистрировано. Их число составляет 30.

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