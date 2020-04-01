Коронавирус в Молдове: ситуация на утро 1 апреля (ВИДЕО)

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По состоянию на утро 1 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове осталось прежним: 353. 73 из них были завезены в страну из: Италии, Украины, Великобритании, Франции, Румынии, Российской Федерации, Швейцарии, Чехии, Германии, Болгарии, Беларуси и Австрии.

Еще 280 человек заразились уже внутри страны. Случаи зарегистрированы в: Кишиневе, Штефан-Водэ, Сороках, Хынчештах, Яловенах, Кагуле, Сынжерей, Каушанах, Кагуле, Новых Аненах, Тараклии, Рышканах, Оргееве, Бельцах, Страшенах, Кантемире, Бричанах и Приднестровье.

В больнице имени Тома Чорбэ на данный момент остаются 125 человек с коронавирусом: 26 в тяжелом состоянии, 64 – в среднем, остальные – в удовлетворительном.

В детской инфекционной больнице 33 человека: 22 ребенка и 11 взрослых. Состояние 10 взрослых и 7 детей среднее, у остальных – удовлетворительное.

В РКБ 15 человек. Состоянии 11 тяжелое, остальных 4 – удовлетворительное.

В клинике “Эмилиан Коцага” лежит женщина. Первый повторный тест показал отрицательный результат. Если таким же будет и второй, в ближайшее время ее выпишут.

В больнице при Министерстве здравоохранения лежат 82 пациента. У 31 среднее состояние, у остальных – удовлетворительное.

В больнице в Бельцах 16 человек: 10 в среднем состоянии, 6 – в удовлетворительном. В Каушанах 14 человек: 5 в среднем состоянии, 9 в удовлетворительном. В больнице Архангела Михаила 4 человека, состояние среднее. Еще один пациент размещен в районной больнице Кагула. В роддоме №2 6 человек: три в среднем состоянии, три в удовлетворительном. Пять человек находятся в Больнице скорой медицинской помощи.

С момента первого подтвержденного случая коронавируса в Молдове от инфекции вылечились уже 22 человека. В то же время за этот же период были зарегистрированы 4 летальных исхода.

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