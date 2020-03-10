Официально! Со среды закрывают все учебные заведения страны

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Все учебные заведения в стране закрываются со среды, 11 марта. Данное ограничение будет действовать до конца следующей недели.

Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну после того, как в стране были подтверждены два новых случая коронавируса.

Не оставляйте детей без присмотра, не подвергайте их ещё большему риску. Просим родителей быть ответственными и следить за детьми. Избегайте самолечения: при малейших подозрениях на вирус звоните семейному врачу или в службу 112, – призвала Думбрэвяну.