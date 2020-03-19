Коронавирус в Молдове подозревают ещё у 107 человек

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У 107 человек с подозрением на COVID-19 были взяты анализы. Соответствующие данные в ежедневном отчёте приводит Министерство здравоохранения РМ.

Результаты тестов станут известны сегодня вечером.

По информации ведомства, за последние сутки в страну въехало 2 604 человека. На телефон “горячей линии” поступило 240 звонков.

Число подтверждённых на утро 19 марта случаев коронавируса в нашей стране составляет 36. Под наблюдением врачей на дому находятся 17 375 человек.

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