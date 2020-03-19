Коронавирус в Молдове подозревают ещё у 107 человек

Коронавирус в Молдове подозревают ещё у 107 человек

У 107 человек с подозрением на COVID-19 были взяты анализы. Соответствующие данные в ежедневном отчёте приводит Министерство здравоохранения РМ.

Результаты тестов станут известны сегодня вечером.

По информации ведомства, за последние сутки в страну въехало 2 604 человека. На телефон “горячей линии” поступило 240 звонков.

Число подтверждённых на утро 19 марта случаев коронавируса в нашей стране составляет 36. Под наблюдением врачей на дому находятся 17 375 человек.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md