Коронавирус в Молдове подозревают еще у 76 человек, в том числе у 14 детей

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Об этом на брифинге для прессы объявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

У пациентов были взяты анализы, их результаты станут известны в течение сегодняшнего дня.

Напомним, число официально подтвержденных случаев заболевания пока остается прежним – 30. Одному пациенту до 9 лет, двум пациентам – от 10 до 19 лет, трем – от 20 до 29 лет, пяти – от 30 до 39 лет, четырем – от 40 до 49 лет, шести – от 50 до 59 лет, девяти – от 60 до 69 лет.

18 случаев были “завезены” из Италии, Франции, Великобритании и Швейцарии. 12 случаев являются случаями передачи вируса от человека к человеку уже внутри страны.

В больнице имени Тома Чорбэ находятся 25 пациентов с подтвержденным диагнозом. У двух пациентов тяжелое состояние, еще у двух удовлетворительное, у остальных – среднее.

В детской инфекционной больнице лежат двое, их состояние среднее. Одна из двух пациенток РКБ сегодня ночью скончалась, а вторая готовится к выписке.