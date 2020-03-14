Коронавирус в Молдове подозревают еще у 46 человек

Коронавирус в Молдове подозревают еще у 46 человек

Об этом на брифинге объявила министр здравоохранения. 

По ее словам, в настоящее время с подозрением на вирус госпитализированы 46 человек: 32 – в больнице имени Тома Чорбэ, остальные – в детской инфекционной больнице, из которых двое взрослых и 12 несовершеннолетних. У них взяли анализы, результаты станут известны сегодня.

Число подтвержденных случаев осталось прежним – 8. Все они были завезены из Италии, случаев передачи вируса от человека к человеку внутри страны нет. Министр также добавила, что ни один из заболевших не контактировал с первой зараженной женщиной, которая прилетела в Молдову рейсом Милан – Кишинев.

 

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