Коронавирус в Молдове: как обстоит ситуация на утро 23 марта (ВИДЕО)

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Число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове на утро 23 марта остается прежним: 94. 38 из них были “завезены”: из Италии, Великобритании, Франции, Швейцарии, Украины, Российской Федерации и Румынии. Остальные случаи – местные.

Информация была представлена на брифинге для прессы министром здравоохранения Виорикой Думбрэвяну. Она отметила, что в настоящее время в больнице имени Тома Чорбэ остаются 80 человек с подтвержденным диагнозом. 10 из них – в тяжелом состоянии, 7 – в удовлетворительном, 67 – в среднем. В детской инфекционной больнице остаются 8 детей, их состояние оценивается как среднее. В РКБ три человека: двое в тяжелом состоянии, третий – в среднем.

Думбрэвяну подтвердила, что среди заболевших есть медицинские работники и пограничники.

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