Коронавирус в Молдове: как обстоит ситуация к этому часу (ВИДЕО)

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Число подтвержденных в Молдове случаев коронавируса остается прежним – 36. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Одному пациенту – до 9 лет, двум – от 10 до 19 лет, четырем – от 20 до 29 лет, семи – от 30 до 39 лет, пяти – от 40 до 49 лет, восьми – от 50 до 59 лет, девяти – от 60 до 69 лет. 21 случай был “завезен” (из Италии, Франции, Великобритании, Чехии и Швейцарии), 12 – местные, то есть, люди были заражены уже внутри страны.

В больнице имени Тома Чорбэ остается 31 пациент с коронавирусом. Трое из них – в тяжелом состоянии, двое в удовлетворительном, двое – в среднем состоянии. В детской инфекционной больнице лежат два ребенка, их состояние оценивается как среднее. Еще один человек – в РКБ. Состояние женщины удовлетворительное, ее готовят к выписке.

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