Коронавирус в Молдове: есть еще одно подозрение на заболевание – у ребенка

Коронавирус в Молдове: есть еще одно подозрение на заболевание – у ребенка

Еще одно подозрение на заболевание коронавирусом зарегистрировано за последние 24 часа в Молдове. Речь идет о ребенке, который приехал в Молдову из зоны повышенного риска. 

Таким образом, число случаев подозрения на данный момент составляет 7. У всех пациентов были взяты анализы, их результаты объявят завтра, рассказала на заседании чрезвычайной комиссии по здравоохранению профильный министр Виорика Думбрэвяну.

В то же время подозрение не подтвердилось у 17 молдаван, ранее застрявших в автобусе в румынской Ораде. Им позволили продолжить путь.

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