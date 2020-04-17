Коронавирус в мире: число умерших перевалило за 140 тысяч

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COVID-19 унёс жизни уже более 140 тысяч человек во всём мире, из которых почти две трети – жители Европы.

Всего в мире зарегистрировано 2 миллиона 125 тысяч 41 случай заражения COVID-19 и 140 тысяч 902 летальных исхода. Наиболее пострадавшим континентом оказалась Европа. Так, в европейских странах зарегистрирован миллион 82 тысячи 135 случаев COVID-19, а от осложнений болезни умерли 92 тысячи 900 человек, передаёт moldpres.md.

Самое большое число смертей зафиксировано в США – 31 тысяча 590, за ними следуют Италия (22 тысячи 170), Испания (19 тысяч 130), Франция (17 тысяч 920) и Великобритания (13 тысяч 729).

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