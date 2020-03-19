Коронавирус в Кишинёве: полиция обходит все конечные остановки общественного транспорта (ВИДЕО)

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Сотрудники столичной полиции ежедневно обходят конечные остановки общественного транспорта (троллейбусов, автобусов, микроавтобусов, а также таксомоторных компаний) и контролируют соблюдение мер безопасности и обязательную дезинфекцию транспортных средств.

Такие меры предпринимаются в контексте введённых «красного кода» и чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Представители правоохранительных органов также проводят разъяснительные беседы с водителями и администраторами маршрутов.

Полицейские призывают соблюдать следующие правила, направленные на предотвращение распространения COVID-19:

после каждого рейса дезинфицировать транспортное средство не менее 15 минут;

обеспечить условия соблюдения гигиены рук всех пассажиров при посадке в транспортное средство;

перевозить пассажиров только на сиденьях.

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