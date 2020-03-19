Коронавирус в Кишинёве: полиция обходит все конечные остановки общественного транспорта (ВИДЕО)

Коронавирус в Кишинёве: полиция обходит все конечные остановки общественного транспорта (ВИДЕО)

Сотрудники столичной полиции ежедневно обходят конечные остановки общественного транспорта (троллейбусов, автобусов, микроавтобусов, а также таксомоторных компаний) и контролируют соблюдение мер безопасности и обязательную дезинфекцию транспортных средств.

Такие меры предпринимаются в контексте введённых «красного кода» и чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Представители правоохранительных органов также проводят разъяснительные беседы с водителями и администраторами маршрутов.

Полицейские призывают соблюдать следующие правила, направленные на предотвращение распространения COVID-19:

  • после каждого рейса дезинфицировать транспортное средство не менее 15 минут;
  • обеспечить условия соблюдения гигиены рук всех пассажиров при посадке в транспортное средство;
  • перевозить пассажиров только на сиденьях.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md