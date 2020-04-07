Коронавирус унес жизни еще двух граждан Молдовы

Коронавирус унес жизни еще двух граждан Молдовы

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще два человека. Речь о мужчинах, обоим было по 68 лет. Информацию на брифинге для прессы представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

В первом случае пациент поступил в Больницу скорой помощи в крайне тяжелом состоянии 3 апреля. Второй мужчина был доставлен в это же медицинское учреждение 6 апреля из Глодян. Его состояние было также крайне тяжелым.

Министерство здравоохранения приносит соболезнования родным и близким погибших.

Таким образом, общее число летальных исходов в Молдове составляет на данный момент 21.

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