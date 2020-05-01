Коронавирус: Ситуация в Молдове складывается лучше, чем во многих европейских странах

Коронавирус: Ситуация в Молдове складывается лучше, чем во многих европейских странах

Эпидемиологическая ситуация в Молдове складывается лучше, чем во многих европейских странах. Согласно исследованию, представленному сегодня Минздравом, уровень заболеваемости коронавирусом в Молдове составляет 112 случаев на 100 тысяч населения. Для сравнения, в Исландии этот показатель равен 527, а в Бельгии – 419.

В то же время анализ летальных исходов показывает, что Молдова входит в топ-15 стран с самым низким показателем смертности. В нашей стране отмечены 119 случаев смерти или 3,1% от общего числа заболевших COVID-19. В Украине этот показатель составляет 3%, Румынии – 6%, в Бельгии – 16%, пишет ntv.md.

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