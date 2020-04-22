Коронавирус: ситуация в Молдове обстоит гораздо лучше, чем во многих других странах (ВИДЕО)

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Руководство Республики Молдова предприняло все необходимые меры для борьбы с коронавирусом задолго до того, как в нашей стране был выявлен первый случай COVID-19. Это, а также своевременно введенные властями ограничения, помогли предотвратить пессимистичный сценарий развития событий. Об этом на брифинге для прессы в рамках представления еженедельного отчета по ситуации с инфекцией заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Она подчеркнула, что, согласно прогнозам, если бы в нашей стране не соблюдались введенные ограничения, число подтвержденных случаев коронавируса к 19 мая текущего года составило бы 31777. При соблюдении же всех рекомендаций и мер к этой же дате число прогнозируемых случаев может быть в 6 раз меньше: 5635.

Согласно отчету, в Республике Молдова регистрируется 75 случаев коронавируса на 100 тысяч населения. Смертность от COVID-19 в нашей стране гораздо ниже, чем в других государствах, в том числе Европейского союза, и составляет 2 летальных исхода на 100 тысяч граждан.

Наиболее пострадали от коронавируса районы Штефан-Водэ, Глодяны, Сороки, Единцы, Фалешты и муниципий Кишинев. Эти территории представляют 60% от всех случаев, зарегистрированных в Молдове, отметила министр здравоохранения.

Стоит отметить, что всего на сегодняшний день 12203 человека прошли тестирование на коронавирус один раз, а 1852 гражданам сделали повторный тест. Общее количество взятых анализов составляет 14055. Из числа лиц с подозрением на COVID-19 вирус был подтвержден у 20%.

В среднем инкубационный период в нашей стране составляет 6 дней. Один заболевший может заразить от 2 до 3 человек. Средний возраст инфицированных – 47 лет, 58% – женщины. 56% заболевших являются жителями городов. Число импортированных случаев на сегодняшний день составляет 133 или 5% от общего количества.

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