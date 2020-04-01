Коронавирус: примария Кишинева и Минздрав создадут рабочую группу для координирования действий (ФОТО)

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Подготовку стратегических больниц к приему и лечению пациентов с коронавирусом, а также вопрос должной экипировки медиков во избежание их заражения обсудил сегодня генеральный примар Кишинева Ион Чебан с представителями Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

– Меня проинформировали о том, что с завтрашнего дня Муниципальная больница №1 будет готова к приему пациентов. Это пятое стратегическое муниципальное медицинское учреждение, задействованное в борьбе с коронавирусом, – отметил он.

Также, по словам Чебана, в ходе беседы была достигнута договоренность о создании рабочей группы на уровне примарии и министерства. Специалисты ведомств будут собираться по необходимости, чтобы обсудить возникшие проблемы и предложить решения.

– Объединяем усилия для подготовки действий, которые будут предприняты в ближайший период, – подчеркнул градоначальник.

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