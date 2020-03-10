Коронавирус подозревают еще у 12 человек, в том числе у двух детей

Коронавирус подозревают еще у 12 человек, в том числе у двух детей

12 человек, среди которых двое детей, находятся в больницах с подозрением на коронавирус. По слова министра здравоохранения, у всех были взяты анализы, их результаты станут известны сегодня в течение дня. 

Десять взрослых находятся в больнице имени Тома Чорбэ с симптомами, характерными для Covid-19. Двое несовершеннолетних помещены в Детскую инфекционную больницу. За их состоянием наблюдают врачи.

Напомним, до сегодняшнего дня в Молдове был официально подтвержден один случай коронавируса. Заболевание обнаружили у вернувшейся из Италии женщины. Врачи говорят, что ее состояние продолжает улучшаться.

 

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