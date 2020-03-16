Коронавирус: по каким номерам в случае необходимости звонить кишиневцам

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Для жителей муниципия Кишинев были открыты специальные телефонные номера для получения информации по поводу коронавируса. Их на своей странице в соцсети опубликовал генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

В частности, отметил он, для получения дополнительной информации касательно COVID-19 граждане могут звонить по зеленой линии Национального агентства общественного здоровья по телефону 0-800-123-00, либо Главного управления социальной помощи и здравоохранения по телефону 022-27-27-14, либо по номеру 112.