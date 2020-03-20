Коронавирус и беременность: Минздрав дал важные рекомендации будущим мамам (ФОТО)

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты опубликовало список рекомендаций, которым должны придерживаться беременные женщины.
По данным ведомства, беременные женщины не подвержены большому риску заражения COVID-19, чем иные лица того же возраста. Кроме того, на сегодняшний день не существует доказательств передачи вируса от матери к плоду во время беременности или родов.
Так, если у вас появились симптомы, похожие на COVID-19 (температура, сухой кашель, затрудненное дыхание), Минздрав рекомендует:
- находиться дома;
- позвонить семейному врачу для того, чтобы решить, какие шаги должны быть предприняты для проведения необходимых исследований, имеет ли смысл госпитализация или назначение неспецифическое лечение с учетом состояния беременности;
- запросить рекомендации относительно проведения запланированных дородовых визитов к врачу и плана родов (в зависимости от срока беременности).
Кроме того, беременным рекомендуется:
- как можно чаще мыть руки водой с мылом;
- избегать контакта с больными людьми, в особенности с теми, кто кашляет;
- не трогать лицо, нос и глаза грязными руками;
- избегать публичных мест с большим скоплением людей;
- сохранять социальную дистанцию с другими людьми – не менее одного метра.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии