Коронавирус и беременность: Минздрав дал важные рекомендации будущим мамам (ФОТО)

Коронавирус и беременность: Минздрав дал важные рекомендации будущим мамам (ФОТО)

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты опубликовало список рекомендаций, которым должны придерживаться беременные женщины. 

По данным ведомства, беременные женщины не подвержены большому риску заражения COVID-19, чем иные лица того же возраста. Кроме того, на сегодняшний день не существует доказательств передачи вируса от матери к плоду во время беременности или родов.

Так, если у вас появились симптомы, похожие на COVID-19 (температура, сухой кашель, затрудненное дыхание), Минздрав рекомендует:

  • находиться дома;
  • позвонить семейному врачу для того, чтобы решить, какие шаги должны быть предприняты для проведения необходимых исследований, имеет ли смысл госпитализация или назначение неспецифическое лечение с учетом состояния беременности;
  • запросить рекомендации относительно проведения запланированных дородовых визитов к врачу и плана родов (в зависимости от срока беременности).

Кроме того, беременным рекомендуется:

  • как можно чаще мыть руки водой с мылом;
  • избегать контакта с больными людьми, в особенности с теми, кто кашляет;
  • не трогать лицо, нос и глаза грязными руками;
  • избегать публичных мест с большим скоплением людей;
  • сохранять социальную дистанцию с другими людьми – не менее одного метра.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md