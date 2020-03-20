Коронавирус и беременность: Минздрав дал важные рекомендации будущим мамам (ФОТО)

0

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты опубликовало список рекомендаций, которым должны придерживаться беременные женщины.

По данным ведомства, беременные женщины не подвержены большому риску заражения COVID-19, чем иные лица того же возраста. Кроме того, на сегодняшний день не существует доказательств передачи вируса от матери к плоду во время беременности или родов.

Так, если у вас появились симптомы, похожие на COVID-19 (температура, сухой кашель, затрудненное дыхание), Минздрав рекомендует:

находиться дома;

позвонить семейному врачу для того, чтобы решить, какие шаги должны быть предприняты для проведения необходимых исследований, имеет ли смысл госпитализация или назначение неспецифическое лечение с учетом состояния беременности;

запросить рекомендации относительно проведения запланированных дородовых визитов к врачу и плана родов (в зависимости от срока беременности).

Кроме того, беременным рекомендуется:

как можно чаще мыть руки водой с мылом;

избегать контакта с больными людьми, в особенности с теми, кто кашляет;

не трогать лицо, нос и глаза грязными руками;

избегать публичных мест с большим скоплением людей;

сохранять социальную дистанцию с другими людьми – не менее одного метра.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.