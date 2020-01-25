Коронавирус: что это такое и как обстоит ситуация в Молдове

0

Коронавирус или вирусная пневмония нового типа – вспышка этого заболевания началась в Китае несколько недель назад. Общее число инфицированных в Поднебесной достигло 839 человек. 25 скончались. Единичные случаи заболевания также были зафиксированы в Южной Корее, Тайланде, Японии и Соединенных Штатах Америки.

Против вируса нового типа начали разрабатывать вакцину. Однако сложность этого процесса состоит еще и в том, что вирус постоянно мутирует, сообщают эксперты.

Существует ли опасность этого смертельного вируса для нашей страны, постарались выяснить журналисты телеканала Accent TV.

Пока в Молдове никаких семинаров и постановлений на эту тему не было. Вакцин и конкретного лечения от коронавируса нового типа пока тоже нет. Однако в целях профилактики гражданам следует часто мыть руки, носить маски, а также избегать мест большого скопления людей, – отметил Виктор Прилипко, заведующий приемного отделения Муниципальной больницы №1. Все пограничные службы работают в штатном режиме. Согласно положениям Международного регламента, к которому Республика Молдова присоединилась в 2008 году, на всех пунктах пропуска осуществляется обязательная медицинская проверка всех лиц, состояние здоровья которых вызывает подозрение. Однако, никаких специальных мер, помимо этого, не предпринимается, – отметили в Таможенной службе. В Молдове не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Вся информация, которая ранее появлялась в СМИ о распространении этого вируса на территории республики, не является достоверной. (…) В случае, если у врачей появляется подозрение на то, что пациент инфицирован этим вирусом, проводится необходимый анализ, который отправляется в немецкую лабораторию, и, уже спустя несколько дней, медики смогут этот диагноз подтвердить или опровергнуть. Национальное агентство общественного здоровья призывает граждан Молдовы быть бдительными и избегать поездок в страны, где зафиксировано это заболевание, – отметили в этом ведомстве.

Между тем, специальные меры предосторожности пока не были введены в почтовых отделениях, где работники ежедневно сортируют посылки и письма из Китая. В ряде стран, во избежание инфицирования сотрудников, подобная практика уже действует. Ранее Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы обратилось к гражданам с призывом избегать поездок в Китай и другие страны, где зарегистрированы вспышки коронавируса, а в случае недомогания немедленно обратиться за помощью к врачу.

Симптомы коронавируса из Китая: сильная лихорадка, чувство усталости и ломоты в теле, боль в горле, постоянный сухой кашель.