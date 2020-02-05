Короли автозаправок

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О том, что поставщики топлива наживаются на потребителях

В Молдове снова повысились цены на горючее. В Совете по конкуренции склонны думать, что не обошлось без картельного сговора. Чтобы держать ситуацию под контролем, власти вернулись к методике регулирования цен на топливо.

Ловушки для потребителей

Сразу после новогодних праздников поставщики нефтепродуктов за неделю дважды повысили цены на автомобильное топливо – сначала 10 января, а затем 17-го. Цена литра бензина и дизтоплива по сравнению с декабрём 2019-го выросла почти на 1 лей, а на сжиженный газ – на 1,2 лея. Поставщики топлива аргументировали подорожание повышением акцизов и ростом цен на нефть.

Экономический эксперт IDIS «Viitorul» Вячеслав Ионицэ отметил, что импортёры нефтепродуктов «годами с нами играют, и мы попадаемся в их ловушки».

– Все вокруг начинают возмущаться, когда повышаются цены на бензин, и хотят поймать поставщиков топлива за руку, но как раз сейчас придраться не к чему, – отметил В. Ионицэ. – Самая большая проблема с импортёрами нефтепродуктов возникает не тогда, когда они поднимают цены, а когда забывают их снижать, как это происходит на международном уровне. Именно тогда они больше всего на нас наживаются. В августе 2019 года цена на бензин на международном рынке упала на 1,46 лея/литр по сравнению с маем этого же года, а в Молдове он продавался даже дороже, чем в последний месяц весны.

Самая большая проблема с импортёрами нефтепродуктов возникает не тогда, когда они поднимают цены, а когда забывают их снижать, как это происходит на международной бирже. Именно тогда они больше всего на нас наживаются.

Регулятор без рычагов

Сложившаяся ситуация не нравится не только потребителям, но и властям. В Совете по конкуренции подозревают о существовании картельного сговора о повышении цен на топливо. Им известны аспекты, которые косвенно подтверждают, что соглашения могут существовать. Чтобы это доказать, члены совета занимаются сбором информации.

24 января в правительстве на заседании рабочей группы по анализу и мониторингу динамики цен, где обсуждался вопрос эволюции цен на топливо, директор НАРЭ Ш. Крянгэ ознакомил премьер-министра со статистикой профильных экономических агентов, работающих на молдавском рынке. Оказывается, лицензией на продажу нефтепродуктов в РМ располагают 123 компании и 710 АЗС. Автозаправочными станциями продаётся 70,3% дизтоплива, 20,8% бензина и 8,9% сжиженного газа.

– НАРЭ проверяет только один параметр – соблюдение 10% годовой нормы прибыли деятельности владельца лицензии, – заявил на заседании Крянгэ. – Установленной законом рентабельности можно легко избежать путём чрезмерного увеличения различных админрасходов, и у агентства нет ни одного рычага для вмешательства.

Ш. Крянгэ отметил, что с марта 2019 года был изменён подход к регулированию цен на нефтепродукты. Вступившая тогда в силу новая методология оговаривает, что НАРЭ может проверять правильность ценообразования, но не устанавливает розничные цены на топливо. По словам директора НАРЭ, механизм ценового ограничения, применявшийся агентством ранее, был более эффективным.

Глаз да глаз нужен

Этот вопрос активно обсуждался и на втором заседании рабочей группы по анализу и мониторингу динамики цен. Был составлен список продуктов, на анализе которых группа сосредоточится.

И вот в начале текущей недели стало известно, что максимальную стоимость топлива в дальнейшем вновь будет устанавливать НАРЭ. Как заявил премьер-министр Ион Кику, было принято решение вернуться к прежней практике формирования агентством цен раз в две недели.

– Мы создали правительственную комиссию, которая наблюдает за изменениями цен на рынке, провели анализ по эффективности внесения поправок в закон о НАРЭ. Напомню, сейчас цены на основные нефтепродукты и сжиженный газ устанавливаются экономическими агентами, а не НАРЭ. Думаем, что это не очень хорошая практика. Закон сейчас регламентирует лишь рентабельность в 10%, но у нас нет никаких рычагов, чтобы видеть их затраты. Таким образом, у них есть пространство для манёвра, если говорить о повышении цен. Да, бывает и снижение цен, как на прошлой неделе, например, но мы хотим, чтобы всё было обосновано, – пояснил премьер.

Анастасия Погодина