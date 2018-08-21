Король Испании Филипп и Совет Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ поздравили Игоря Додона с Днем независимости Молдовы (DOC)

Президент Молдовы Игорь Додон продолжает получать поздравления с Днем независимости от зарубежных партнеров.

Так, в адрес главы государства поступило письмо от Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ в лице Генерального секретаря Юрия Осипова и заместителя Генерального секретаря, полномочного представителя парламента РМ Иона Липчиу.

– Наши партнеры в МПА СНГ желают народу Республики Молдова мира, благополучия и процветания, – отметил пресс-секретарь главы государства Максим Лебединский.

Также Додона и весь молдавский народ поздравил король Испании Филипп, пожелав мира и процветания.