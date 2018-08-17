Корь в Молдове распространяется с невероятной скоростью: сегодня зарегистрировано уже 86 заболевших

Большинство из заразившихся корью не были привиты от этого вируса. В связи с этим минздрав призывает всех родителей вакцинировать детей, так как это единственный способ избежать заболевания.

Вспышка кори продолжает распространяться в Молдове с невероятной скоростью. Сегодня зарегистрировано уже 86 заболевших, 61 из них госпитализирован, остальные проходят амбулаторное лечение. Основная часть заболевших – дети, многие из них не были привиты из религиозных соображений, передаёт publika.md.

По словам государственного секретаря в области здравоохранения Алёны Сербуленко, единственным эффективным методом профилактики от кори является вакцинирование. Только прививка сможет спасти ребёнка от болезни, которая может оставить весьма неблагоприятные «следы» в общем состоянии здоровья заболевшего.

Представители министерства отмечают, что когда одна доза вакцины стоит около 60 лей, тогда стоимость лечения одного инфицированного человека составляет в 120 раз больше.

– Симптоматическое лечение одного пациента, заражённого корью, может стоить 5-7 тысяч леев. Почему государство должно платить в десятки раз больше за лечение болезни, которую можно предотвратить вакциной? – сказала Алёна Сербуленко.

Кроме этого, госсекретарь сообщила, что к новому учебному году все дети в обязательном порядке должны будут пройти проверку у семейного врача, поэтому ни один ребёнок с признаками болезни не должен переступить порог учебного заведения. Поэтому министерство в очередной раз призывает родителей не игнорировать вакцинирование.