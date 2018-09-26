Корь в Молдове не отступает: в семье из Копчака сразу шестеро детей заразились опасным вирусом

В Гагаузии зарегистрирована еще одна вспышка заболевания корью. На этот раз заболели сразу шестеро детей из села Копчак, которые незадолго до этого находились в Германии.

С начала сентября в Молдове зарегистрировано 17 случаев заболевания корью. Последний такой случай произошел в селе Копчак, Чадыр-Лунгского района. Там заболели сразу шестеро детей – все из одной семьи.

Первым заболел ребенок 2008 года рождения, пишет gagauzinfo.md. У него поднялась температура (около 38 градусов), а после появилась и сыпь на коже. Три дня спустя заболел корью еще один, 9-летний ребенок из этой же семьи, у которого также поднялась температура и появилась. В этот же день признаки болезни появились еще у двух детей (2 и 3 лет).

С заболевшими детьми контактировали еще двое детей – 2 и 7 лет. Однако мать детей обратилась к семейному врачу только после того, как корью заболели четверо из шести ее детей. Осмотрев малышей, врачи приняли решение госпитализировать пятерых из шести заболевших в районную больницу Чадыр-Лунги. Они находятся под постоянным наблюдением врачей. Все дети были не привитыми от кори и не посещали учебные заведения. Вернувшись из Германии 25 августа, на следующий день они контактировали с ребенком, который заболел корью.

В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы призвали родителей проявить ответственность и обращаться к врачу при первых признаках заболевания детей. Корь – очень опасная и заразная болезнь. Один не привитый ребенок может заразить до 18 других людей. В Молдове сохраняется оранжевый код опасности в связи с заболеванием корью.

Напомним, что с 1 января по 24 сентября 2018 года в Молдове было зарегистрировано 293 подтвержденных случая заболевания корью. Наибольшее количество случаев заболевания было зарегистрировано в Чадыр-Лунгском районе (150 случаев).