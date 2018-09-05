Корь добралась и до Кишинева: в столице зарегистрирован первый заболевший

Согласно данным Национального агенства общественного здоровья, заболевание клинически подтверждено у 10-летнего мальчика из Ставчен. Ребенок госпитализирован.

Отмечается, что он не был привит и недавно вернулся из России, пишет publika.md.

Всего же с начала года и до начала сентября было зарегистрировано 198 подтверждённых случаев заболевания корью. За первые четыре дня текущего месяца было зарегистрировано четыре новых случая кори. Ещё 68 случаев с подозрениями на это заболевание находятся в процессе исследования, передаёт IPN.

Согласно пресс-релизу Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, на всей территории страны сохраняется оранжевый уровень угрозы распространения кори. Территориями, пострадавшими от кори в течение последней недели, являются: Чадыр-Лунга, Вулкэнешть, Унгень, Тараклия, Кагул, Хынчешть, Кантемир, Окница и Кишинёв.

Корь очень быстро распространяется в непривитых сообществах, один заболевший ребёнок может заразить до 18 детей. Болезнь очень заразна и опасна, она представляет собой лихорадочное состояние с сыпью на теле, сопровождающееся кашлем, ринитом и/или конъюнктивитом. В результате болезни могут возникнуть осложнения на всю оставшуюся жизнь или даже летальный исход. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призывает население пройти вакцинацию как можно скорее, поскольку она является самым безопасным и эффективным способом защиты детей от этого заболевания.

Вспышка кори в Молдове произошла в начале августа, после того, как ребёнок из Чадыр-Лунги, вернувшийся заражённым из поездки на Украину, в течение инкубационного периода находился в летнем лагере в селе Морений Ной района Унгень, вместе с почти сотней человек, в основном, из южных районов страны.