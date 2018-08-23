Корь атакует и взрослых: с симптомами болезни были госпитализированы двое мужчин

Результаты анализов одного из них не подтвердили присутствие вируса кори. О диагнозе второго 42-летнего мужчины пока ничего не известно.

У мужчин из города Вулканешты проявились симптомы кори после того, как они отдыхали на Украине, пишет protv.md. По данным минздрава, на данный момент они в стабильном состоянии, оба находятся под наблюдением медработников вулканештской районной больницы.

Согласно новым данным Национального центра общественного здоровья, 142 случая кори на данный момент уже подтверждены. Вспышки вируса регистрируются в Чадыр-Лунге, Вулканештах, Унгенах, Тараклии, Кагуле, Хынчештах, а с недавних пор и в Кантемире.

Примечательно, что в Молдове был объявлен оранжевый код в связи с эпидемией кори. С сегодняшнего дня на всех КПП сотрудники Пограничной полиции внимательно осматривают путешественников, особенно несовершеннолетних, на наличие признаков болезни.

Напомним, что корь можно предотвратить только с помощью иммунизации. В Республике Молдова вакцина против кори является комбинированной (ROR), включая в себя и вакцину против эпидемического паротита и краснухи. Её ставят в течение первого года жизни ребенка, в 6-7 и 14-15 лет. Вакцинация бесплатна для всех лиц. Государству она обходится по 45 леев за 1 дозу, тогда как лечение кори стоит приблизительно 7 000 леев.