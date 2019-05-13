Контрольно-пропускной пункт “Косэуць” остаётся закрытым

Контрольно-пропускной пункт “Косэуць” остаётся закрытым

Пункт пропуска паромного типа “Косэуць–Ямполь”, приостановивший свою работу 11 мая из-за повышения уровня воды в Днестре, по-прежнему не работает и сегодня, 13 мая.

Желающим пересечь границу рекомендуется воспользоваться пропускными пунктами “Сорока” или “Отачь–Могилёв-Подольский”. Пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки сообщила, что пункт пропуска паромного типа “Сорока–Цекиновка”, который также приостановил свою деятельность в субботу, возобновил работу в воскресенье в полдень, пишет ipn.md.

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