Контрольно-пропускной пункт “Косэуць” остаётся закрытым

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Пункт пропуска паромного типа “Косэуць–Ямполь”, приостановивший свою работу 11 мая из-за повышения уровня воды в Днестре, по-прежнему не работает и сегодня, 13 мая.

Желающим пересечь границу рекомендуется воспользоваться пропускными пунктами “Сорока” или “Отачь–Могилёв-Подольский”. Пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки сообщила, что пункт пропуска паромного типа “Сорока–Цекиновка”, который также приостановил свою деятельность в субботу, возобновил работу в воскресенье в полдень, пишет ipn.md.