Контроль за соблюдением закона в сфере продажи сигарет в Кишиневе будет ужесточен

Контроль за соблюдением закона в сфере продажи сигарет в Кишиневе будет ужесточен

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан выразил возмущение тем фактом, что некоторые владельцы киосков ведут себя двулично и продолжают продавать табачные изделия в нарушение закона.

Столичный градоначальник подчеркнул, что пристально следит за процессом перевода работы табачных киосков в Кишиневе в законное русло. Он также поблагодарил бдительных горожан, сообщающих примарии о фактах продажи сигарет “из-под прилавка”.

– Некоторые экономические агенты, владеющие табачными киосками, решили, что могут говорить одно, а делать совершенно другое. Благодарю жителей муниципия, которые нас информируют. Ранее я говорил о создании рабочей группы, состоящей из владельцев киосков и представителей примэрии, но теперь всё будет по-другому. Если вы не понимаете, что нужно изъять из продажи табачные изделия, то впредь не ждите диалога, – заявил Ион Чебан

Градоначальник распорядится об усилении контроля за деятельностью киосков в столице и немедленном демонтаже объектов, в которых законные требования продолжают игнорировать.

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