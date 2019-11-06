Контроль выявил нарушения: пограничники проверили пассажироперевозчиков на междугородних маршрутах (ФОТО)

Контроль выявил нарушения: пограничники проверили пассажироперевозчиков на междугородних маршрутах (ФОТО)

Пограничная полиция в сотрудничестве с Национальным агентством автомобильного транспорта (ANTA) провела ряд мероприятий по борьбе с незаконной перевозкой пассажиров и товаров. В результате за прошедшие выходные несколько водителей были оштрафованы за нарушение правил транспортировки.

Так, были задокументированы действия нескольких лиц, выполняющих международные рейсы с нарушениями правил перевозки пассажиров. Вблизи пункта пересечения границы “Леушены-Албица” были задержаны два транспортных средства, водителей которых оштрафовали на 200 условных единиц за нарушение правил перевозки пассажиров. Их также лишили права управления транспортным средством на 6 месяцев.

Подобные проверки будут регулярно проводиться в контексте многочисленных случаев нарушения законодательства. В этой связи гражданам настоятельно рекомендуют требовать у перевозчиков проездные билеты.

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