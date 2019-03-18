Контроль на границе: пассажироперевозчиков проверили на наличие лицензий (ВИДЕО)

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Акция проводилась на таможнях Скуляны, Костешты и Леушаны. Пограничная полиция совместно с сотрудниками Национального агентства автомобильного транспорта и Государственной налоговой службы проверили все пассажирские автобусы.

Водители, которые нарушили закон и не смогли предъявить лицензию на перевозку пассажиров, были оштрафованы и лишены регистрационных номеров на 6 месяцев, пишет publika.md. Так, например, регистрационных номеров лишился автобус, перевозивший пассажиров из Франции в Молдову. Водителю грозит штраф в размере от 200 до 300 условных единиц.

– Мы хотим сократить или даже искоренить незаконную транспортировку, потому что эти пассажироперевозчики не обеспечивают достаточную степень безопасности дорожного движения. Более того, они ведут теневую экономическую деятельность, которая наносит значительный ущерб государственному бюджету, – утверждает госсекретарь Министерства экономики и инфраструктуры Сергей Букэтару.

Стоит отметить, что на прошлой неделе подобная акция проводилась на таможнях в Кагуле, Вулканештах и Джурджулешть. Тогда были санкционированы 15 водителей. На территории Молдовы легально работают около 500 пассажироперевозчиков.