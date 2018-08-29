Контрафактная кухонная утварь на полмиллиона леев была обнаружена на таможне (ФОТО)

Контрафактная кухонная утварь на полмиллиона леев была обнаружена на таможне (ФОТО)

Большое количество кухонной утвари с маркировкой известного бренда были изъяты из оборота после того, как таможенники обнаружили, что они являются контрафактными и нарушают права на интеллектуальную собственность.

Как сообщает Таможенная служба, контрафактный товар стоимостью почти полмиллиона леев обнаружили сотрудники таможенных пунктов Петриканы и Крикова совместно с инспекторами Государственного агентства по защите интеллектуальной собственности. Согласно документам, контрафактный товар импортировали из Китая и Объединённых Арабских Эмиратов.

В общей сложности было изъято 9 452 кастрюли и 3 740 наборов со столовыми приборами из нержавеющей стали, стоимость которых составляет примерно 450 000 леев. Правообладатель бренда, который должен обеспечить уничтожение контрафактного товара, был уведомлен о нарушении.

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