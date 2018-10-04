Контрабандные товары с «7 км» на 100 тысяч леев нашли таможенники в машине молдаванина (ФОТО)

Несколько крупных партий товаров широкого потребления на 100 000 леев были обнаружены мобильными командами Таможенной службы в автомобиле гражданина Молдовы, который ввёз контрабанду через приднестровский регион.

По данным ведомства, транспортное средство было остановлено в населённом пункте Заим Каушанского района, а далее сопровождено в таможенный терминал, где органы правопорядка обнаружили несколько партий одежды, обуви, а также сантехнику. Согласно информации, предоставленной оперативными службами, товары были приобретены на рынке «7 километр» в украинском городе Одесса.

Некоторые товары были обозначены логотипами известных брендов. В связи с этим в скором времени правообладатель будет проинформирован о возможном нарушении авторских прав.

По данному факту ведётся расследование.