Контрабандные товары на 3 000 000 леев обнаружили правоохранители у столичных “предпринимателей” (ВИДЕО)

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Сотрудники Управления по расследованию экономического мошенничества Национального следственного инспектората раскрыли преступную схему незаконных поставок потребительских товаров. Контрабандный товар реализовывали как на территории Кишинёва, так и в других районах страны.

В ходе полицейской операции был обнаружен колл-центр, оснащённый современными системами безопасности и видеонаблюдением, где хранились товары, готовые к отправке покупателям. Приблизительная стоимость изъятого оценивается более чем в 3 000 000 леев.

Виновным лицам грозит штраф в размере от 3 500 (175 000 леев) до 5 000 (250 000 леев) условных единиц или лишение свободы на срок до 2,5 лет с лишением права осуществлять определённую деятельность на срок до 5 лет. Виновному юридическому лицу грозит штраф в размере от 5 000 (250 000 леев) до 8 000 (400 000 леев) условных единиц с лишением права на осуществление определённой деятельности.