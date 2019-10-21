Контрабандные сигареты, валюта, поддельный документ: “улов” пограничного контроля в столичном аэропорту (ФОТО)

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В минувшие выходные в Международном аэропорту Кишинёва были зарегистрированы несколько нарушений, среди которых незаконная перевозка сигарет и валюты, а также сокрытие поддельных водительских прав.

Так, в ходе проверки пассажиров рейса “Кишинёв-Дублин” пограничники обнаружили в багаже 25-летнего мужчины с гражданством Молдовы и Румынии водительское удостоверение, выданное румынскими властями, с видимыми признаками подделки. Как следствие, молодому человеку было запрещено пересекать государственную границу. Изъятый документ был направлен на экспертизу.

Еще один инцидент был зарегистрирован при проверке пассажиров рейса “Кишинёв-Лондон”. При сканировании ручной клади у одного из отправлявшихся было обнаружено 325 пачек сигарет различных марок.

В другом случае у 57-летнего мужчины на рейсе “Кишинёв-Москва” была обнаружена незадекларированная валюта в количестве 1 722 000 российских рублей.

Сигареты и денежные средства были конфискованы. По всем фактам проводятся разбирательства.