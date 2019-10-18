Контрабандные сигареты на 1,9 млн леев были обнаружены в рамках спецоперации СИБ (ФОТО)

Контрабандные сигареты на 1,9 млн леев были обнаружены в рамках спецоперации СИБ (ФОТО)

В ходе расследования схем контрабанды табачных изделий Служба информации и безопасности провела специальные следственные мероприятия, которые привели к обнаружению грузовика с сигаретами без акцизных марок. Большегруз был остановлен на трассе Бендеры-Новые Анены-Кишинёв.

По данным пресс-службы СИБ, операция была реализована в сотрудничестве с Таможенной службой. Правоохранителями была обнаружена крупная партия сигарет марки «Favorit». Табачные изделия были спрятаны в стенах грузовика. В общей сложности было изъято 150 коробок (1,5 млн сигарет).

Согласно предварительным выводам, сигареты поступали через приднестровский регион и должны были попасть на чёрный рынок ЕС. Стоимость партии составляет 1,9 млн леев.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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