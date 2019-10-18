Молдаване перевозили через румынскую границу контрабандные сигареты и алкоголь (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной полиции в Яссах обнаружили за последние 24 часа незадекларированные товары (сигареты и алкогольные напитки), которые двое молодых людей пытались провезти в страну для последующей продажи на рынках Великобритании и Турции.

Утром 18 октября в пункте пересечения “Албица-Яссы” для проверки была остановлена 34-летняя пассажирка с гражданством Молдовы и Румынии. Она направлялась в Великобританию. В личном багаже ​​женщины было обнаружено 5 800 сигарет (290 пачек) с акцизными марками РМ, передаёт echipa.md.

Днём ранее, 17 октября, пограничники в пункте пересечения “Галац-Яссы” остановили автомобиль Volkswagen, которым управлял 32-летний гражданин Молдовы. Его сопровождала гражданка Молдовы 35 лет. В ходе обысков в багаже ​​пассажирки обнаружили 40 бутылок, содержащих 40 литров алкоголя, и 5 коробок с 1 250 г рассыпного табака из duty free. Товар предназначался для перевозки в Турцию.

В обоих случаях, согласно положениям закона, контрабандный товар был изъят, а к нарушителям применены санкции.