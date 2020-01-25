Контрабандисты пытались переправить через Прут на надувной лодке крупную партию сигарет (ВИДЕО)

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Сотрудники Пограничной полиции пресекли попытку незаконно перевезти 15 000 пачек сигарет через государственную границу. Табачные изделия должны были попасть на чёрный рынок ЕС.

Задержание прошло вечером 23 января в пограничной зоне “Крива”. Пограничники совместно с сотрудниками ИП Бричаны заметили автомобиль Mercedes с молдавскими номерами, припаркованный в пограничной зоне. За рулём микроавтобуса находился 23-летний водитель. Внутри автомобиля было обнаружено 4 коробки по 500 пачек сигарет.

Возле автомобиля на берегу реки Прут были обнаружены еще 22 коробки с сигаретами, два мобильных телефона и пара резиновых рыбацких сапог. На реке была обнаружена надувная лодка, в которой находились ещё 4 коробки с сигаретами. В общей сложности, в 30 коробках находилось 15 000 пачек сигарет.

Вскоре пограничники заметили и задержали 5 мужчин. Все они оказались жителями района Бричаны в возрасте от 18 до 30 лет.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.