Контрабандисты пытались переправить через Прут на надувной лодке крупную партию сигарет (ВИДЕО)

Контрабандисты пытались переправить через Прут на надувной лодке крупную партию сигарет (ВИДЕО)

Сотрудники Пограничной полиции пресекли попытку незаконно перевезти 15 000 пачек сигарет через государственную границу. Табачные изделия должны были попасть на чёрный рынок ЕС.

Задержание прошло вечером 23 января в пограничной зоне “Крива”. Пограничники совместно с сотрудниками ИП Бричаны заметили автомобиль Mercedes с молдавскими номерами, припаркованный в пограничной зоне. За рулём микроавтобуса находился 23-летний водитель. Внутри автомобиля было обнаружено 4 коробки по 500 пачек сигарет.

Возле автомобиля на берегу реки Прут были обнаружены еще 22 коробки с сигаретами, два мобильных телефона и пара резиновых рыбацких сапог. На реке была обнаружена надувная лодка, в которой находились ещё 4 коробки с сигаретами. В общей сложности, в 30 коробках находилось 15 000 пачек сигарет.

Вскоре пограничники заметили и задержали 5 мужчин. Все они оказались жителями района Бричаны в возрасте от 18 до 30 лет.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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