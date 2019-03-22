Контрабандисты отправили в Украину на пенопластовом плоту более 5 тысяч пачек сигарет (ФОТО)

0

В Одесской области задержали украинцев, которые нелегально переправили на Украину крупную партию сигарет из Молдовы. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

По данным ведомства, несколько человек среди ночи с помощью самодельного плота из пенопласта переправили по Кучурганскому водохранилищу коробку с сигаретами из Молдовы. У берега со стороны Украины посылку ждал автомобиль, в который сообщники погрузили контрабанду.

При задержании преступники пытались сбежать, однако правоохранителям удалось задержать водителя автомобиля. Им оказался 22-летний гражданин Украины, пишет unn.com.ua.