Контрабандисты отправили в Украину на пенопластовом плоту более 5 тысяч пачек сигарет (ФОТО)

Контрабандисты отправили в Украину на пенопластовом плоту более 5 тысяч пачек сигарет (ФОТО)

В Одесской области задержали украинцев, которые нелегально переправили на Украину крупную партию сигарет из Молдовы. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

По данным ведомства, несколько человек среди ночи с помощью самодельного плота из пенопласта переправили по Кучурганскому водохранилищу коробку с сигаретами из Молдовы. У берега со стороны Украины посылку ждал автомобиль, в который сообщники погрузили контрабанду.

При задержании преступники пытались сбежать, однако правоохранителям удалось задержать водителя автомобиля. Им оказался 22-летний гражданин Украины, пишет unn.com.ua.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md