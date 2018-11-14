Контрабандист в погонах: в столице задержан полицейский, незаконно ввозивший товар с “7 км”

Вчера, 13 ноября, был задержан сотрудник Инспектората полиции сектора Буюканы после того, как сотрудники Таможенной службы и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью уличили его в контрабанде.

Согласно анонимному источнику портала deschide.md, который владеет информацией о данном расследовании, правоохранителя задержали вчера вечером, приблизительно в 20.30, после того, как долгое время расследовался по факту контрабанды. Согласно материалам дела, полицейский ввозил на автомобиле марки Skoda товар, приобретённый на украинском рынке «7 км». Делал он это через приднестровский регион в обход таможенного контроля и без уплаты налогов.

Глава Инспектората полиции Буюкан Лилиан Паскару подтвердил эту информацию, но отказался предоставлять детали дела. Обстоятельства дела выясняются.